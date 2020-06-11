Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü

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<br>Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde 3 inek, yıldırım düşmesi sonucu öldü.<br>İlçeye bağlı Elmalı köyünde saat 13.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Bu sırada 6 büyükbaşını tarlada otlatan Rıdvan ve Emin Karaca'nın 3 ineğine yıldırım isabet etti. Ölen inekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA<br>2020-06-11 18:42:28<br>

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