Yaralı puhu kuşuna zabıta ekibi sahip çıktı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de, nesli tükenmekte olan ve yaralı halde bulunan puhu kuşuna zabıta ekipleri sahip çıktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenmek üzere olan puhu kuşuna belediye çevre zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ezine Belediyesi çevre zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan puhu kuşu, tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.