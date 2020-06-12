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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

DHA

Yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkezli 4 ilde yasa dışı etil alkol ticaretinden yakalanan 17 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı olarak satışı izne tabi olan etil alkolün yasa dışı olarak ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D., A.K., S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan 3 şüpheliyi bulmak için başlatılan çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerden S.M., M.G., N.M.F., F.D., Y.Ç., B.E., F.D. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler, S.O., R.M.Ş., İ.D., M.Y., Ü.Ş., İ.D., Y.İ.G., A.A. ve A.T'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.<br>Öte yandan, operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız Kırıkkale marka tabanca, 9 milimetrelik 2 tabanca fişeği ayrıca tabancaya ait şarjör, 1 litrelik 161 etil alkol, 1 litrelik 5 boş etil alkol şişesi, 60 litre etil alkol, 20 mililitre 160 anason aroması, 20 mililitre 7 anason yağı, 20 mililitre 12 malt aroması, 11 tonluk 9 plastik depo, 1 litrelik 2 bin 890 boş cam şişe, 156 boş kullanıma hazır 5 litre boş bidon, 30 kullanılmamış şişe kolisi, 200 şişe ayırma kartonu, şişe doldurma makinesi, şişe kapaklama makinesi, şişe dolumu standart pampası ve şişe dolumu süzgeç pompası ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-12 15:07:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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