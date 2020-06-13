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Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanlılar tarafından ölüme terk edilen 93 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanlılar tarafından ölüme terk edilen 93 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Ayvacık sahillerinden Midilli adasına geçmeye çalışan 2 lastik bot içerisindeki grup, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itildi. Kaçak göçmenler bu durum sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Ölüme terk edilen farklı ülkelere mensup, Babakale açıklarındaki 46 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı ve Assos Kadırga koyu açıklarında ise 46 kaçak göçmen, lastik botlar içerisinde bulunarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçaklar Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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