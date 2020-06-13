Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

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<br>İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 1'i Türk toplam 84 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında dün kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgelere sevk edilen ekipler, 2 ayrı lastik bottaki 1'i Türk toplam 84 kaçak göçmeni kurtardı.<br>Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ<br>2020-06-13 16:22:18<br>

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