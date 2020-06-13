Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde çıkan yangında, Muzaffer Tezcan'a ait 300'e yakın saman balyası kül oldu.<br>Yangın, saat 17.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde bilinmeyen nedenle çıktı. Muzaffer Tezcan'a ait istiflenmiş saman balyaları bin anda alev aldı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelibolu Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla gelen ekipler, yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü.<br>Yangında yaklaşık 300 saman balyası küle döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA<br>2020-06-13 20:45:48<br>
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