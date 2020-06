Geyikli’de sahiller boş kaldı Kuzey Ege’nin incisi Geyikli’de sahillerdeki doluluk oranı yüzde 10 Yazlıklarına giden vatandaşlar korona virüs nedeniyle sahil ve plajlara gitmiyor

Çanakkale’nin Kuzey Ege bölgesinde bulunan Geyikli beldesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sahiller boş kaldı. Bölgede doluluk oranı geçen seneye göre aynı olurken, vatandaşlar yeni normalleşme kurallarına uyarak gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Plajlarda bulunan şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilirken, sahillerdeki doluluk oranı da yüzde 10 olarak görüldü.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, şu sıralarda sahillerdeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak gözlendi. Kuzey Ege Denizi’ndeki tatil cenneti Bozcaada ilçesinin hemen karşı kıyısında bulunan Geyikli’de doluluk oranı geçen seneye göre aynı olurken, vatandaşlar yeni normalleşme kurallarına uyarak gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün etkileri devam ediyor. Hem sağlık hem de ekonomik anlamda birçok ülkeyi olumsuz etkileyen virüs nedeniyle hükümetler her geçen gün yeni önlemler almaya devam ediyor.

Son yıllarda ünlü komedyen Ata Demirer’in çektiği ‘Eyvah Eyvah’ film serileriyle yıldızı parlayan Geyikli beldesinde şu sıralar sessizlik hakim. Bozcaada’nın geçiş yolu güzergahında bulunan Geyikli, zeytin ve zeytinyağı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihteki eşsiz güzellikleri de içinde barındırıyor.

“Tıbbi gelişmeler hızlanırsa sonbahardan önce biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum”

Geyikli’de 12 yıldır yazlığı bulunan ve her yaz tatilinde beldeye geldiğini belirten Turizmci Süleyman Aydın, “İstanbul Beşiktaş’tan geliyorum. Her yıl hem kafamızı dinlemek hem de tatilimizi yapmak için geliyoruz. Maalesef bu sene hem ülkemizde hem de dünyada genel bir korona virüs problemi yaşanıyor. Bu problem kış aylarında başlayıp, yaz aylarında da devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda bulunduğumuz bölge Geyikli, Çanakkale ve diğer tatil beldelerimize olumsuz etkileri oldu. Ben de bir turizmciyim ve turizmci olarak bizim de ileriye dönük çalışmalarımız oldu. Bu durum biraz da önümüzü görmekle alakalı, şuanda yapılan açıklamalara bakılırsa, tıbbi gelişmeler daha hızlı bir şekilde sonuçlanırsa sonbahardan önce biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Sahillerdeki doluluk oranı yüzde 10”

Korona virüs nedeniyle insanların fazla sahil ve plajlara çıkmaktan çekindiklerini belirten Aydın, “Özellikle son yıllarda Geyikli’de popülarite çok yüksekti ama bu sene sizin de gördüğünü gibi ciddi bir düşüş var. Hemen hemen sahiller maksimum yüzde 10 doluluk oranında. Bunun tabii ki yaşadığımız süreçle de alakası var” diye konuştu.

“İnsanlar tatile geldi ama dışarı çıkmaya çekiyorlar”

Geyikli’ye geçen yıla oranla aynı katılım olduğunu ancak korona virüs nedeniyle dışarı çıkmadıklarını da sözlerine ekleyen Aydın, “Buraya gelen insanlar belli yaş grubunun üzerinde olan kişiler olduğu için yani pandemiden etkilenebilecek yaş grubuna dahil olan insanlar olduğu için pek evden çıkmıyorlar. Ben bunun da biraz plaj ve sahillerdeki doluluk oranının negatif etkisi olarak görüyorum. Genellikle zamanlarını evlerinde geçiriyorlar. Mesela, bizim olduğumuz site 36 haneli ve 29’u dolu. Baktığımız zaman geçen sene de aynıydı ama insanlar dışarıya çıkmaya çekiniyor. Bunun da etkisi var sahillerin boş olmasında” diye konuştu.

Tarih ve doğal güzeller iç içe

MÖ.310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından ‘Antigoia’ kenti olarak kurulan ve Büyük İskender’in ölümünden sonra Lysmimakhos tarafından Troas’daki İskender’in kenti anlamına gelen ‘Aleksandria Troas’ olarak ismi değişen bu kent görenleri kendisine hayran bırakıyor. Antik Limanı, Dalyan köyü, dünyada yalnızca 8 tane bulunan ve bir tanesi de Geyikli’de bulunan kalp şeklindeki gölü ve Kestanbol Kaplıcalarıyla hem tarihin hem de tatilin dopdolu yaşanabileceği bir belde.

