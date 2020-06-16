Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 30 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.<br>Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.<br>Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-16 09:49:55<br>

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