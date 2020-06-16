Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli oldu

DHA

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında, çay bardağının boğumundan içeriye girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı. Ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine bakılarak yapılan değerlendirme sonunda Ziraat 900 kategorisinde Ahmet Aksoy'un kirazı, diğer cinsler kategorisinde ise Muammer Çoban'ın kirazı birinci oldu. Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik...

Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli oldu

<br>Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında, çay bardağının boğumundan içeriye girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı. Ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine bakılarak yapılan değerlendirme sonunda Ziraat 900 kategorisinde Ahmet Aksoy'un kirazı, diğer cinsler kategorisinde ise Muammer Çoban'ın kirazı birinci oldu.<br>Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı. Ziraat 900 kategorisinde 12, diğer çeşitler kategorisinde ise 8 olmak üzere yarışmaya toplam 20 üretici katıldı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.<br>Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, Lapseki Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaltaş, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Öğretim Görevlisi Neşe Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı.<br>Yarışmanın Ziraat 900 kategorisinde birinci Ahmet Aksoy'a 2 bin 500 TL, ikinci Şüheda Doğan'a 1500 TL, üçüncü Mehmet Şen'e 1000 TL, dördüncü Halil İş'e 500 TL ve beşinci İbrahim Çırak'a 300 TL ödül verildi. Diğer cinsler kategorisinin birincisi Muammer Çoban 2 bin 500 TL, ikinci Nagihan Okutucu 1500 TL, üçüncü Büşra Gündüz 1000 TL, dördüncü Mehmet Turgur 500 TL ve beşinci Fatma Okutucu 300 TL ödülün sahibi oldu.<br>Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ederek, "Ürünleriyle dereceye giren üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok katılım bekliyoruz. Ödüllerimizi, üreticilerimize önümüzdeki hafta takdim edeceğiz. Lapseki, kirazıyla anılan bir ilçemizdi. Ama son yıllarda 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte ön plana çıkmış oldu. Ama Lapseki'miz ülkemizin meyve depolarından birisi olan bir ilçe. Özellikle şeftali ve kiraz konusunda hem İstanbul'a, hem de dünyanın çeşitli yerlerine ihracat yapılıyor. Kirazda iddialı olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Bardaklara sığmayan iriliği ve aromasıyla çok farklı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.<br>Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 35'inci kiraz yarışmasında iki kategoride birinci olan kirazları, Lapseki kirazının tanıtımı ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla Ankara'ya götürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğini söyledi. <br>Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise, Lapseki'de, Çanakkale'deki kiraz üretiminin yüzde 50'sinin üretildiğini belirterek, "İlçemizde 8 bin 500 dekar alanda yılda 7 ila 10 bin ton arasında kiraz üretimi var. Her yıl dikim sahası ve ürün kalitesi artıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUIÇMEZ-Orhan AKTUĞ<br>2020-06-16 10:11:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Çanakkale'de çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Çanakkale'de çay bardağının boğumundan geçmeyen ...
Yunanistan düzensiz göçmenleri can salı ile ölüme terk etti Çanakkale’de 125 düzensiz göçmen yakalandı Can salları ile Türk karasularına bırakılan 69 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan düzensiz göçmenleri can salı ile ölüme ...
Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı
Geyikli’de sahiller boş kaldı Kuzey Ege’nin incisi Geyikli’de sahillerdeki doluluk oranı yüzde 10 Yazlıklarına giden vatandaşlar korona virüs nedeniyle sahil ve plajlara gitmiyor
YEREL HABERLER Geyikli’de sahiller boş kaldı Kuzey Ege’nin incisi ...
Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı
YEREL HABERLER Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri ...
Çanakkale'de Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, ...
Çay bardağına sığmayan kirazlar yarışma için hazırlandı
YEREL HABERLER Çay bardağına sığmayan kirazlar yarışma için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X