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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

İHA

4 yıldır Nevşehir Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanmıştı. Aktaş, bugün yaptığı basın açıklamasıyla göreve başladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

4 yıldır Nevşehir Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanmıştı. Aktaş, bugün yaptığı basın açıklamasıyla göreve başladı.
Valilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aktaş yaptığı açıklamada, “4 yıldan bir kaç gün fazla yürüttüğüm Nevşehir Valiliğinden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanmış olduğum Çanakkale Valiliği görevine dün akşam itibariyle başlamış bulunuyorum. Görev yapacağımız süre içerisinde valiliğimiz; tüm kamu kurumları başta sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımız, iş adamlarımız, köyden, kentten gelen tüm yurttaşlarımıza sonuna kadar açık olup, vatandaş odaklı hizmet anlayışını inşallah yürütmeye çalışacağız. Şehitler diyarı olan ilimizde onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek, gelecekte de Çanakkale’mizim; tarımı, turizmi, doğasını koruması anlamında devletin bize verdiği yetki ve görevler çerçevesinde güzel bir yönetim anlayışı içerisinde yürütmeye çalışacağız. Bu göreve atanmamızda bizlere güvenen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen diğer tüm devlet büyüklerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hem şehitlerimize, hem Çanakkaleli vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıp, onlara güzel hizmetler sunmaya çalışacağımı beyan etmek isterim. Kapımız 24 saat açık olarak diyalog içerisinde hizmet süremizce, devletimizin verdiği yetkilerle, vatandaşın beklentisi doğrultusunda bilgi ve birikimimizi Çanakkaleli vatandaşlarımız için harcayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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