Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

<br>İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 29 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ<br>2020-06-18 12:37:28<br>
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