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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

İHA

Dün akşam saatlerinde Çan Çevre yolu otogar kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralı olan Emre Yaşar (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 ZF 113 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Yaşar, ağır yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde Emre Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesi saat 17.30'da evinin önünden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığına defnedilecek.

Çan’da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Çan Çevre yolu otogar kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralı olan Emre Yaşar (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 ZF 113 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Yaşar, ağır yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale’ye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde Emre Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar’ın cenazesi saat 17.30’da evinin önünden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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