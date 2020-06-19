Çanakkale’de 10 bin yavru çipura denizle buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim görevlileri tarafından özel olarak yetiştirilen 10 bin yavru deniz çipurası bugün denizle salındı.

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde bulunan özel havuzlarda yetiştirilen balıklar 110 gün sonra denize salındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat , “Çanakkale, 3 bir tarafı denizle çevrili, boğazı olan bir yer. Çanakkale’nin çok önem vermesi gereken bir alan aslında balıkçılık. Çanakkale ve ülkemizde balıkçılık, istenilen düzende değil, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak. Üniversitemizin Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin her sene yapmış olduğu bu balık salımı topluma bilinç ve katkı sağlamak adınadır. Yoksa biz, denizleri ya da boğazları balıkla ihya edeceğiz anlamına gelmiyor. Zaman içerisinde balık üretimini çok daha fazla arttırıp, önce boğaza sonra da denizlere salmak ve önemli bir balıkçılık önemli bir hedef ama asıl hedef toplumun bu konuda bilinçlenmesi” dedi.

“Türkiye’de balıkçılık istenilen düzeyde değil”

Ülke genelinde balıkçılığın istenilen seviyede olmadığını belirten Rektör Murat, “Türkiye’de balıkçılık istenilen düzeyde değil. Dünyada bizden çok daha önde olan ülkeler var. Peki, Türkiye bu kadar önemli imkanlara sahipken, niye bu balıkçılığı geliştiremiyor? Denizlerin kirlenmesi önemli bir faktör. Özellikle yanlış avlanma balıkların azalmasında önemli bir faktördür. Bizim toplumu kirlenme konusunda kesinlikle bilinçlendirmemiz lazım. En ufaktan en büyük kişiye kadar denizleri temiz tutma konusundaki hassasiyetini maksimum düzeye çıkarmak önemli bir görevimizdir. Bugünkü balık salınımının da bana göre önemli noktalarından biri budur. İkincisi de avcılığımızın bilimsel kıstaslarla yapılması. Eğer bunlara dikkat edilirse çok kısa zamanda Türkiye balıkçılık üretiminde hem kendi kendine yeterli, hem de önemli bir oranda dünyaya ihraç edebilecek bir hale gelir. Bu bilinci bizim kesinlikle canlı tutmamız gerekmektedir” diye konuştu.

“1 çipura yılda 1 milyon yumurta üretebilir”

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise balık salımı projesini 3 yıl önce başlattıklarını kaydetti. Bir çipura balığının yılda 1 milyon yumurta üretme kapasitesi olduğunun altın çizen Önal, “Bu sene 10 bin balıkla salım olayını gerçekleştireceğiz, yine çipura balığı salıyoruz. "Çipura balığı seçmemizin nedenlerinden bir tanesi dolayısıyla ekonomik önemi, bu nedenle de avcılık baskısına maruz kalan bir tür. Fakat çipura balığını herkes bilir. Son derece lezzetli bir balıktır. Bir çipura balığı kabaca 300 bin kadar yumurta verebilir. Dolayısıyla bir çipura balığı nereden bakarsanız bakın yılda benim tahminim 1 milyon kadar yumurta üretme kapasitesine sahip. Bunların yüzde 20'sinin hayatta kaldığını düşünürsek 2 bin balıktan yarısının da dişi erkek olarak ayrıldığını düşünürsek, aslında doğada yumurta oluşturup kendi neslini devam etmek için bizimde çok çok küçük katkıda bizim aracılığımızla sağlanmış oluyoruz. Bu salacağımız balıkların büyüme konusu artık doğanın tekelinde. Bazıları belki ilk gün ölecekler, bazıları da çok uzun yıllar 78 yaşına kadar yaşama şansına sahip olacaklar. Bizim dileğimiz daha uzun yaşamaları yönünde ömürlerinin uzun olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yavru çipuralar denizle buluştu.

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