Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine 2 gözaltı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla Ö.Ö. ve E.A.'nın evlerinin bahçesinde kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere yaptığı baskınlarda 30 kök kenevir bitkisi ile 96 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Ö.Ö. ve E.A. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)<br>2020-06-19 13:58:05<br>

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