Gelibolu´da 259 kök Hint keneviri ele geçirildi

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlalarına ekili 259 kök Hint keneviri ele geçirildi.<br>Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Karaağaçlar mevkisindeki ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma E.K. ve H.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve ayçiçeği tarlalarında, 259 kök Hint keneviri ele geçirildi. E.K. ve H.Y., ifadelerinin alınmasına ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)<br>2020-06-19 14:07:29<br>

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