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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 259 kök kenevir ele geçirildi.

Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 259 kök kenevir ele geçirildi.
Gelen bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gelibolu Kavaklıtepe köyü Karaağaçlar mevkiinde E.K. ve H.Y. isimli şüpheli şahısların ev ve tarlalarında arama yaptı. Ayçiçeği ekili tarlalarda inceleme yapan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 259 kök kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevirlere el konulurken, E.K. ve H.Y. isimli şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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