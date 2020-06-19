Lapseki'de gıda denetimi

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler marketler ve cadde üzerinde kurulan gıda tezgahlarını gezerek denetimlerini sürdürüyor.

Gıda denetimleri kapsamında, meyve satış noktalarından alınan numuneler, zirai ilaç kalıntı analizi yapılmak üzere, gıda kontrol laboratuvarına gönderiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer; “Ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla alınan numuneler analiz edilecek" açıklamasında bulundular. İnsan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla kontrollerinin aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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