Yenice’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice’de yaptıkları istihbarî çalışmalar neticesinde; Ö.Ö ve E.A isimli şüpheli şahısların evlerinin bahçesinde ekili 30 kök kenevir bitkisi ile 96 gr kenevir tohumu ele geçerdi. Yenice Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevir ve tohumlara el konulurken, Ö.Ö. ile E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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