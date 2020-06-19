Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şehitlikleri ziyaret etti

<br>ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE Valisi olarak atanan İlhami Aktaş, göreve başladıktan bir gün sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası´nda bulunan Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı´nı ziyaret etti.<br>Resmi Gazete´de 10 Haziran´da yayımlanan Valiler Kararnamesi´yle, Nevşehir Valiliği'nden Çanakkale Valiliği´ne atanan İlhami Aktaş, dün göreve başladı. Vali Aktaş göreve başlamasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı´nda bulunan Şehitler Abidesi´ni, 57. Alay Şehitliği´ni ve Conkbayırı´nı ziyaret etti. Vali Aktaş´a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)<br>2020-06-19 16:40:50<br>
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