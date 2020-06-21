3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Çanakkale'de görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Çanakkale'de görüldü

DHA

3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Çanakkale'de görüldü

<br>Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/LAPESKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde, ailesiyle birlikte kiraz hasadı yapan Zeynep Ayhan (18), dinlenmek için mola verip altında oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Ayhan, "Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim" dedi.<br>Umurbey beldesine bağlı Beybaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve üniversite sınavına girmeye hazırlanan Zeynep Ayhan, kiraz hasadı yaparken gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark etti. Çalışmaya mola verip kiraz ağacının altında oturduğu sırada bir kiraz ve yaprağın üzerinde daha önceden de bir kitapta okuduğu ve bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini görüp, heyecanla babası Muammer Ayhan'a gösterdi. Zeynep Ayhan, Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.<br>Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade eden Zeynep Ayhan, çiçek sönünceye kadar kiraz ve yaprağı özenle saklamaya karar verdi. Yaprak ve kiraz üzerinde iki gün koruyabildiği çiçeği akrabalarına ve arkadaşlarına da heyecanla gösteren Ayhan, "Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Babamla paylaştım. Kirazda da vardı ama kirazdaki düştü. Sonra kiraz yaprağında fark ettim. Dikkatimi çekti. Kiraz yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim" dedi.<br>UDUMBARA EFSANESİ<br>Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'Youtan Poluo' olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor. Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe´deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor. Budizm efsanesinde Udumbara çiçeği ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına inanılıyor. Uzmanlar ise udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-06-21 09:09:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da yetiştiriyor
YEREL HABERLER Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da ...
Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları ...
(Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler
YEREL HABERLER (Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık ...
Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti
YEREL HABERLER Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile ...
Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere ...
Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil biçerdöver bıçağına çarptı
YEREL HABERLER Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler ...
Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 900 lira
YEREL HABERLER Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak ...
Çanakkale´de maske takmak zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Çanakkale´de maske takmak zorunlu hale getirildi
Bursa'da sokak kedisine kök hücre tedavisi
YEREL HABERLER Bursa'da sokak kedisine kök hücre tedavisi
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şehitlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şehitlikleri ziyaret ...
Yenice’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yenice’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Lapseki'de gıda denetimi
YEREL HABERLER Lapseki'de gıda denetimi
Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı
YEREL HABERLER Ayçiçek tarlasından 259 kök kenevir çıktı
Direksiyonu kilitlenen TIR kiraz bahçesine girdi
YEREL HABERLER Direksiyonu kilitlenen TIR kiraz bahçesine girdi
Biga’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Biga’da uyuşturucu operasyonu
Biga'da 239 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Biga'da 239 kök hint keneviri ele geçirildi
Gelibolu´da 259 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gelibolu´da 259 kök Hint keneviri ele geçirildi
Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine 2 gözaltı
Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı
Biga’da yasa dışı kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Biga’da yasa dışı kenevir operasyonu
Çanakkale’de 10 bin yavru çipura denizle buluştu
YEREL HABERLER Çanakkale’de 10 bin yavru çipura denizle buluştu
Çanakkale açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X