Ezine'de trafik kazası: 2 yaralı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp su kanalına girmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi istikametinden Ezine ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa Karakuzu idaresindeki 10 F 7220 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüjdeki su kanalına savruldu. Kazada sürücü Mustafa Karakuzu ve araç içerisinde bulunan Müzeyyen Karakuzu yaralanarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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