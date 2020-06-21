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Çanakkale’ye bilye büyüklüğünde dolu yağdı

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağmur ile yağan bilye büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale’ye bilye büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde sağanak yağmur ile yağan bilye büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu.
Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bugün 15.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı. Bilye büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolunun meyve bahçelerine de zarar verdiğini söyleyen Ferit Uyar, “Şiddetli yağmurla birlikte bilye büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçelerine ve araçlara zarar verdi” dedi.
Kısa süreli etkili olan dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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