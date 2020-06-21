Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

<br>İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE-İzmir karayolu Ezine ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, 08.00 sıralarında Çanakkale´nin Ezine ilçesi Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale istikametine giden Mustafa Karakuzu yönetimindeki 10 F 7220 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü Mustafa Karakuzu ve yanında bulunan Müzeyyen Karakuzu yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.<br>Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ<br>2020-06-21 18:36:51<br>
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