Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

İHA

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı İrfan Filiz ve MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ile birlikte, şehit babalarını yalnız bırakmadı. Şehit babalarıyla sohbet edilen ziyarette, Türk bayrağı motifli plaket, çiçek ve hediyeler takdim edildi.
Babalar Günü’nde anlamlı ziyaretler yapan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; “Umudun, fedakarlığın ve vefakarlığın adı olan babalarımız her zaman evimizin direğidir. Evlatları ve ailesi için her türlü zorluğa katlanan babalarımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak toplum ve aile içinde sevgi ve saygının kurulup gelişmesinde en büyük rolü üstlenirler. Vatan uğruna can vermiş kahramanlarımızın babaları ise hepimizin yüreğinde ayrı bir yerdedirler. Bugün bu anlamlı günde AK Parti Biga İlçe Başkanımız İrfan Filiz ve MHP Biga İlçe Başkanımız Salih Altınkaya ile birlikte şehitlerimizin babalarını ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk ve sohbet ettik. Hepimiz onların evlatlarıyız ve her zaman kıymetli şehit babalarımızın yanındayız. Başta, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, vefat edenleri rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşçi minibüsü yoldan çıktı: 13 yaralı
YEREL HABERLER İşçi minibüsü yoldan çıktı: 13 yaralı
Lapseki'de asfalt döküm çalışmaları
YEREL HABERLER Lapseki'de asfalt döküm çalışmaları
Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor
Bozcaada açıklarında dümeni kilitlenen tekneyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bozcaada açıklarında dümeni kilitlenen tekneyi Sahil ...
Mavriya açıklarında arızalanan teknedeki 8 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Mavriya açıklarında arızalanan teknedeki 8 kişiyi ...
Kaymakam Gürdal, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Gürdal, çocukları şehit olan babalarının ...
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Çanakkale’ye bilye büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Çanakkale’ye bilye büyüklüğünde dolu yağdı
Ezine'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ezine'de trafik kazası: 2 yaralı
Kuzey Ege zeytini Aydın'ın inciriyle birleşti, ortaya doyumsuz bir tat çıktı
YEREL HABERLER Kuzey Ege zeytini Aydın'ın inciriyle birleşti, ortaya ...
Vefakar baba, 36 yıldır tek başına engelli oğluna bakıyor
YEREL HABERLER Vefakar baba, 36 yıldır tek başına engelli oğluna ...
3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Çanakkale'de görüldü
YEREL HABERLER 3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği ...
Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da yetiştiriyor
YEREL HABERLER Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da ...
Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları ...
(Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık muhteşem kareler
YEREL HABERLER (Özel) 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık ...
Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti
YEREL HABERLER Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile ...
Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktörün arkasına bağlı biçerdövere ...
Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil biçerdöver bıçağına çarptı
YEREL HABERLER Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X