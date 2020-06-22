Bayramiç'te dolu yağışı; 10 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy, Karaköy ve Tongurlu köylerinde sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle yaklaşık 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü.<br>Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile yağan dolu tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddeti nedeniyle görenleri şaşkını çeviren yağış, ağaçların üzerindeki meyvelere zarar verdi, bağlardaki üzüm kütüklerinin ve ağaçların dallarını kırdı. Elma, domates, karpuz ve üzüm bulunan yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanı, zarar gördü. <br>HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI<br>Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü köylerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, dolu yağışının ardından hasar tespit çalışması başlattı.<br>Tongurlu köyünde yaşayan Şahin Topal (62), "Karpuz, domates, elma ürünlerimizi dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Şaşkınım ve şok içindeyim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-06-22 18:31:38<br>

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