Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gelibolu Demirtepe köyü Doğanarslan mevkii ormanlık arazi içerisinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D, A.Ş ve A.S. isimli şüpheli şahısları bitkilere bakım yaparken suçüstü yakaladı.

Ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli T.D, A.Ş ve A.S. gözaltına alındı.

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