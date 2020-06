Biga'da şiddetli dolu tarım arazilerini vurdu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Biga'ya bağlı Bozlar ve Sığırcık köylerinde, tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü. Dolu nedeniyle domates başta olmak üzere 2 bin 500 dönüm arazinin yüzde 80'lik kısmı zarar gördü.

Yağışın ardından Biga Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, AK Parti il genel meclis üyesi Bülent Korkmaz, İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Can Bozlar köyünde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada; “İnşallah devletimiz üreticilerimize telafisi noktasında yardımcı olacaktır. İlçemizde bir dolu afeti yaşandı. Özellikle 5 köyümüzde tarımsal üretimde zarara sebebiyet verdi. Hamdolsun herhangi bir can kaybı yok. Özellikle tarımsal ürün olarak baktığımızda domates başta olmak üzere buğday, arpa gibi ürünlerde ve meyve ağaçlarımızda zarar görünüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şu an arazideler ve hasar tespit çalışmalarına hemen başladılar. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorlar. Allah daha büyük felaketlerden korusun. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin her türlü zararını karşılayacaktır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

