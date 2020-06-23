Yasa dışı kenevir ekenlere suçüstü: 3 gözaltı

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<br>ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmayla, ilçeye bağlı Demirtepe köyü Doğanarslan mevkisindeki ormanlık arazide, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kenevir bitkilerinin bakımını yaptığı esnada yapılan operasyonda T.D., A.Ş. ve A.S. suçüstü yakalandı. Ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramalarda, 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)<br>2020-06-23 16:51:34<br>

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