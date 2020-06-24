Çevre eylemcisi ve imam kaçak kazı yaparken yakalandı (2)

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<br>KAÇAK KAZIDA YAKALANAN 4 KİŞİ, SERBEST BIRAKILDI<br>Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu köyü Aktaş mevkisinde izinsiz kazı yapan, aralarında bir cami imamı ile Kaz Dağları'ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek veren bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İmam M.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çevre eylemlerine katılan B.B.Ö., kepçe operatörü M.Ö. ve M.Ö.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-06-23 23:54:04<br>

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