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Çan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Aybars Yılmaz, düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Çan Cumhuriyet İlkokulu 3. bınıf öğrencisi Aybars Yılmaz, Mektebim Okullarının düzenlediği ‘Benim Gözümden Atatürk’ yarışmasında şiir kategorisinde Türkiye 1. oldu. Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, danışmanlığını yapan öğretmeni Fatma Yılmaz’ı ve öğrencisi Aybars Yılmaz’ı tebrik ettiğini söyledi.

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