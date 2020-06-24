Çanakkale'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca 44 mermi, 10 farklı şahsa ait suça ilişkin 13 senet, şikayetçi vatandaşlara ait 3 senet, şikayetçi vatandaşlara ait 3 tapu fotokopisi ve 58 boş senet ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüphelilerden biri Biga Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)<br>2020-06-24 13:57:47<br>
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