Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Küçükuyu istikametine gitmekte olan İbrahim Lamça idaresindeki 09 JF 086 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Lamça ve otomobildeki Kader Lamça yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.