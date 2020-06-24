Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 45 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki grup, Ayvacık sahillerinden denize açıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilip ölüme terk edilen 45 göçmen, Ayvacık açıklarındaki İğdeli Burnu açıklarında bulunarak kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.