Çanakkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

<br>ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda, şehir merkezinde oto galericilik yapan M.Ö. ve H.S. yakalandı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 senet ele geçirildi. 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-26 10:41:25<br>
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