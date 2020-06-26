Kapı kilitlerini bozarak evlere giren hırsız yakalandı 9 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl kesinleşen hapis cezası bulunan hırsız Çanakkale’de yakalandı

Çanakkale’de, 9 ayrı hırsızlık suçundan araması olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. Çanakkale Emniyeti'nin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık şüphelisi olabilecek 26 EB.. plakalı bir otomobilin kent merkezine giriş yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, daha sonra şehirden ayrılmak üzere olan aracı, içerisindeki 3 şüpheli şahısla birlikte yakaladı.

Araçta bulunan hırsızlık zanlısı S.Y. adlı kadın, M.B. adına düzenlediği sahte kimlikle yakalandı. Kadının üzerinde yapılan üst aramasında; hırsızlıkta kullanılan suç aletleri (kapı kilidi dili sürmede kullanılan aparatlar) ele geçirildi.

Öte yandan, 9 ayrı hırsızlık suçundan araması bulunan S.Y.’nin 4 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı S.Y. adliyeye sevk edildi.

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