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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

DHA

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı. Kilosu 4 ila 6 lira arasında satılan Bayramiç Beyazı, üreticinin yüzünü güldürürken, kendine has lezzetiyle de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden talep görüyor. Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli `Bayramiç Beyazı´nın hasadına başlandı. 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştirilen ürün, hasat döneminin ardından yurt dışına...

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı. Kilosu 4 ila 6 lira arasında satılan Bayramiç Beyazı, üreticinin yüzünü güldürürken, kendine has lezzetiyle de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden talep görüyor.<br>Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli `Bayramiç Beyazı´nın hasadına başlandı. 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştirilen ürün, hasat döneminin ardından yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2011 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla coğrafi işaret tescili alan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Hasadına başlanan erkenci nektarinler üreticiler tarafından toptancılara kilosu 4 ile 6 lira fiyatla satılıyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzetinden dolayı vazgeçmediği Bayramiç Beyazı, fiyatıyla da üreticinin yüzünü güldürüyor. Bahçelerden toplanan tonlarca beyaz nektarin her gün İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. <br>Bayramiç Beyazı'nın tüm Türkiye´ye nam saldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç Beyazı, cilt güzelliğine iyi gelir. Kolon kanserinde bu keşfedilmiştir, tedavi süresinde önleyici bir üründür. Çünkü Bayramiç Beyazı'nın içindeki özellikler çok önemlidir. Mesela tatlandırıcı olarak liflerde daha iyi olur. C vitamini vardır. Ayrıca gözlerde kataraktlara faydası vardır. Ben tüm insanlara Bayramiç Beyazı yemelerini öneriyorum. Neden Bayramiç Beyazı, çünkü oksijen deposu Kaz Dağları'nda yetişiyor. Bu toprakların tadı var. Alpler'den sonra en fazla oksijeni Kaz Dağları almaktadır. Kaz Dağları'nda yetişen Bayramiç Beyazı için Avrupa Birliği´ne müracaat yapıldı, son aşamada, askı sürecinde. Umut ediyorum ki, Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde artık 6´ncı ürün olarak ülkemizin coğrafi işaretli ürünü olacaktır. Yine Çanakkale ilimizin de Avrupa Birliği'ne giren 1´inci ürünü olacaktır diye düşünüyoruz. Ülkemize ihracat kanalıyla döviz girme ihtiyacı var. Yurtdışına da gidiyor ama bu tescil aşaması bittikten sonra daha çok gidecek. Tabi bu bahçemiz demastasyon bahçemiz. Bayramiç Beyazı 1-2-3-4 diye, Yalova Araştırma Enstitüsü ile beraber burada fidan tescili yapmaktayız. Umut ediyorum bu yıl sonuna doğru fidan tescili de bitmiş olacaktır" dedi.<br>Başkan Pehlivan, üreticinin Bayramiç Beyazı konusunda mutlu olduğunu belirterek, "Daha da mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü üreticinin emeği tüketiciyle buluştuğu zaman, daha güzel paralar kazandığı zaman daha çok mutlu olacaktır. Fiyat olarak 4 lira ile 6 lira arasında gidiyor.  Muhtemelen bu yıl fiyatı 4 ile 6 lira arasında seyredecektir. Geçen yılda 3 ile 5 lira arasında seyretti. Tabi ki de ürün kalitesine göre fiyatlar değişmektedir. Şu anda üreticiyi mutlu eden bir fiyat var. Çünkü üreticinin kazanmaya ihtiyacı var" diye konuştu.  <br>SANAYİDE DE KULLANIMINA BAŞLANDI<br>Bayramiç Beyazı hasadının 20 Haziran´da başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, şöyle konuştu: "10 Eylül´e kadar Bayramiç Beyazı hasadımız devam ediyor. Şu anda 1´inci sınıf ve erkenci Bayramiç Beyazı piyasaya sürüldü. 20 gün sonra ikinci sınıf, daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıf ürünler piyasaya sürülecek. Bir de doğaçlama olan daha bir çekirdekten yetişmiş olan ürünler var. Bu Bayramiç Beyazları da zamanla tüketiciyle buluşacak. Bayramiç Beyazı'nın nefaseti, aroması hoş. Bayramiç Beyazı'nı evinize koyduğunuz zaman parfüme ihtiyaç yok. Burcu burcu kokar. Dondurma, parfüm sanayinde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda lokum üretimini yaptırmıştık. Bayramiç Beyazı artık sanayi ürünleri arasına girmeye ve değer kazanmaya başladı. Çünkü özel bir genotiptir. İlçemizde 7 bin dönüm arazide yıllık olarak 10 bin ton ile 12 bin ton arasında üretim gerçekleşiyor."<br>Üretici Celal Tekin de "Bayramiç Beyazı hasadına yeni başladık. Şu anda olgunlaşan meyveleri topluyoruz. Bayramiç Beyazı kendine özgü bir meyvedir. Bayramiç adına tescillidir. Tat olarak kayısı ve erik arasında bir lezzete sahiptir. Şu anda 4 ile 6 lira arasında bir fiyatla toptancıya veriyoruz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-06-26 16:49:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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