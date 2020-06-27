Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.<br>'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankeri, Kepez açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleriyle bölgeye giden ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkardı.<br>'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-26 23:34:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.