Çan'da kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek üzere okula gelen bir öğrenci, kimliğini düşürdüğü için sınava giremedi.

Yenice ilçesinden Çan Meslek Yüksekokulu'na sınava geldiği öğrenilen kız öğrenci kimliğini bulamadığı için sınava alınmadı. Çevredeki tüm vatandaşların ve görevlilerin kimliği aramasına rağmen kimlik bulunamadı. Kimliği olmayan öğrenci sınava kabul edilmedi. Kimliğini unutan bir erkek öğrenci ise Jandarmadan yardım isteyerek, sınava son dakikada yetiştirildi.

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