Çanakkale'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

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<br>Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirlerine uyularak, salonlara alındı.<br>Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak sınav salonlarına giren adayların heyecanlı oldukları gözlendi. Aileler ise çocuklarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak bekledi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN<br>2020-06-28 10:59:51<br>

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