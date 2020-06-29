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Küçükkuyu Belediyesi’nde Covid-19 paniği Cenaze törenine katılan bir belediye personelinin korona virüs testi pozitif çıktı

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, akrabasının cenaze törenine katılan bir belediye personelinin Covid19 testi pozitif çıktı. Aynı birimde çalıştığı mesai arkadaşları da 14 gün boyunca karantina altına alındı.

Küçükkuyu Belediyesi’nde Covid-19 paniği Cenaze törenine katılan bir belediye personelinin korona virüs testi pozitif çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, akrabasının cenaze törenine katılan bir belediye personelinin Covid19 testi pozitif çıktı. Aynı birimde çalıştığı mesai arkadaşları da 14 gün boyunca karantina altına alındı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, “ Ülkemizi ve dünyamızı son 4 aydır etkisi altına alan korona virüs hastalığı halen yayılmaya devam etmektedir. Ne yazık ki belediyemizin idari kısmında görev yapan ve Edremit'te ikamet eden bir personelimize şehir dışında katılmış olduğu bir cenazede korona virüs hastalığı bulaştığı tespit edilmiştir. Bu durumu haber alır almaz ilgili sağlık kurumları ile iletişime geçerek gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Alınan tedbirler kapsamında idari bölümde görev yapan bazı çalışanlarımızın karantinaya alındığını sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili hemşehrilerim, Küçükkuyu Belediyesi olarak bu zor koşullarda dahi önlemlerimizi alarak sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz ve çalışmaya edeceğiz. Bu zor günlerde sizlerden sosyal mesafe ve maske kurallarına uymanızı rica ediyor, mesai arkadaşıma ve ailesine acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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