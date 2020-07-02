Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

'Anneannem ve ben'

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Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında derece elde ettiler.

Çan Cumhuriyet İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında il ve ilçede Elif Gülnar birinci, Gökay Özen ikinci oldu. Okul müdürü Mehmet Ali Kır, ‘’ 4A sınıfı öğretmenimiz Hatice Çıtak’ı ve değerli öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum’’ dedi.

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