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Çanakkale'de koronavirüs tespit edilen köy karantinaya alındı

DHA

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.  Biga'ya bağlı Yolindi köyünde yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yolindi köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kurul, Yolindi köyünde saptanan koronovirüs vakasının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 24:00'den itibaren 14 gün süreyle Yolindi köyü için birtakım...

Çanakkale'de koronavirüs tespit edilen köy karantinaya alındı

<br>Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyü koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı. <br>Biga'ya bağlı Yolindi köyünde yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yolindi köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kurul, Yolindi köyünde saptanan koronovirüs vakasının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 24:00'den itibaren 14 gün süreyle Yolindi köyü için birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verdi. <br>Bu kapsamda köye giriş ve çıkışlar; küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında çalışanlar dışındaki vatandaşlara kapatıldı. <br>Vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Düğün, nişan merasimleri geçici bir süreliğine ertelendi.<br>Covid-19 bulaşma riskine karşı ibadethanelerde toplu olarak ibadet edilmesi geçici olarak ertelenirken, cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınmasına karar verildi. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı alındı. <br>İHTİYAÇLARI VEFA DESTEK GRUBU KARŞILAYACAK<br>Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, köyde ikamet eden vatandaşlara sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri aldı.<br>İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri açıklandı. <br>Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması konusunda sıkı tedbirler uygulanacak ve köy minibüsleri, işçi servisleri her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışı geçici olarak durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından belirli aralıklarla cami, kahvehane, wc gibi ortak kullanım alanları dezenfekte edilecek. Kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA<br>2020-07-02 14:16:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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