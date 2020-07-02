Çanakkale’de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde, 2 kadın ve 1 erkek şahsa yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle köy karantina altına alındı.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde; 1 kadının PCR testinin pozitif çıkması, 1 kadın ve 1 erkek şahsın da BT testlerinin Covid19 uyumlu olduğu belirlendi. Bu şahısların köyde 44 kişiyle temasa geçtikleri gerekçesiyle köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can’ın talimatıyla 1 Temmuz Çarşamba akşam saat 20.00’dan itibaren halk sağlığı tedbirleri kapsamında 912 kişinin ikamet ettiği Yolindi köyü 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş ve çıkışında 24 saat esasına göre nöbet tutarken, İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, giriş ve çıkış noktalarında ara ara ilaçlama yapıyor.

Konuya ilişkin Biga Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada çeşitli kararlar alınırken, vatandaşların ibadetten, düğüne, sokağa çıkma kısıtlamasından, tarımsal faaliyetlere kadar uyacakları kurallar bildirildi.

Biga Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına; oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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