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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 il gezecek Çanakkale ruhu 81 ile taşınıyor İlk rota Çanakkale

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, bugün gerçekleştirilen törenle birlikte 81 ili gezmek üzere yola çıkıyor. Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı tır büyük ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 il gezecek Çanakkale ruhu 81 ile taşınıyor İlk rota Çanakkale

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, bugün gerçekleştirilen törenle birlikte 81 ili gezmek üzere yola çıkıyor. Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı tır büyük ilgi görüyor.
İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.
İlk durağı Çanakkale İskele Meydanı olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin açılış törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve vatandaşlar katıldı.

“2 yıl sürecek, 106 noktaya ulaşacak”
Projenin 2 yıl süreceğini ve 81 ilin tamamında yer alacağını belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “ Tarihi Alan Başkanlığımızın yaptığı bu çalışma, Türkiye genelinde var olan Çanakkale ruhunun pekişmesinde, farkındalık oluşturmasında önemli bir katkısı olacak. 81 ilimizin tümünde bazı ilçelerle beraber 106 noktaya gidiyor olması çok anlamlı. 2 yıl sürecek bu proje hem Çanakkale’yi görmemiş insanlarımıza bir tanıtım olacak, hem de ilerleyen günlerde Çanakkale’mize daha fazla vatandaşımızın gelmesini sağlayacak bir çalışma olmuş” dedi.

“1915 Çanakkale ruhunu hissetmelerini istiyoruz”
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise; “Çanakkale demek, Türkiye demektir ve biz bunu her zaman Çanakkale’den dile getiriyoruz. Çanakkale, Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklar. Biz istiyoruz ki Türkiye’nin her noktasındaki çocuklarımız, 1915 Çanakkale ruhunu anlasınlar ve hissetsinler. O yüzden yıllardır Türkiye’nin her yerinden gençlerimizi ve evlatlarımızı Çanakkale’ye davet ediyoruz. Burada bir millet olmanın nasıl bir şey olduğunu görmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Çanakkale ruhunu yaşatmak için önemli bir projeye imza attıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bugün itibariyle yola çıkıyor. İlk önce Çanakkale ve ilçelerini dolaştıktan sonra Türkiye’deki tüm illeri ve bazı ilçelerinde Çanakkale ruhunu her yere taşımayı ve hissettirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı içerisinde de yer bulmuş olan bu müze, zaten ortak değerimiz olan Çanakkale’yi anlatmak ve o ruhu taşımak istediğimiz bir projedir. Çanakkale dendiği zaman Türkiye’de akan sular durur, hepimizin kalbi başka çarpmaya kalkar. O yüzden ortak değerimiz olan Çanakkale’yi, buraya gelemeyen vatandaşlarımızın da ayağına götürerek, Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmelerini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe hijyen kurallarına uyuluyor
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni gezmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak içeriye alınıyor. İlk önce tırın önünde bulunan dezenfektan ile ellerini temizleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralıyla içeriye alınıyor.
Öte yandan, engelli dostu olan proje kapsamında tırın arka tarafına konulan engelli rampasıyla, engeli bulunan vatandaşlar bu şekilde mobil müzeyi gezme imkanı bulacaklar.
Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile ‘Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak ve ilk rotada sırasıyla Eceabat, Merkez, Çan, Biga, Yenice, Ayvacık, Lapseki, Bayramiç, Ezine, Gelibolu ile Çanakkale ilçeleri yer alacak.

Tarihi yarımadaya gelemeyen Çanakkale ruhunu yaşayacak
Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir ‘Mobil Tır’ konsepti geliştirilerek, Türkiye’nin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacak.
Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden Türkiye ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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