Çanakkale Yenice’de trafik kazası: 1 yaralı

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Çanakkle Yenice ilçesi Pazarköy yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice İlçesi Pazarköy yakınlarında M. B. (31) sevk ve idaresindeki 35 UJP 65 plakalı araç ile karşı yönden gelen H. K. (53) sevk ve idaresindeki 10 ZS 401 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı M. B. olay yerinde gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenice Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından M. B. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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