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Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, çıkıyor

DHA

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Olimpik Yüzme Havuzu'ndan yararlanan bedensel engelli vatandaşlar, suya girip çıkmakta zorlanınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından asansör alınarak, hizmete sokuldu. Sehpasına oturdukları asansör ile direkt suya girip, çıkabilme kolaylığına ulaşan engelliler, asansörün hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yapan engelli lisanslı sporcular ile havuza yüzmek için gelen bedensel engelli vatandaşlar, suya girip çıkmakta...

Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, çıkıyor

<br>Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Olimpik Yüzme Havuzu'ndan yararlanan bedensel engelli vatandaşlar, suya girip çıkmakta zorlanınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından asansör alınarak, hizmete sokuldu. Sehpasına oturdukları asansör ile direkt suya girip, çıkabilme kolaylığına ulaşan engelliler, asansörün hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.<br>Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yapan engelli lisanslı sporcular ile havuza yüzmek için gelen bedensel engelli vatandaşlar, suya girip çıkmakta büyük zorluklar yaşıyordu. Zaman zaman havuza girip, çıkarken küçük çapta yaralanma olayları da yaşandı. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit Burunlular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile görüşerek, bir asansör alınması halinde sorunun çözüme kavuşacağını iletti. Bunun üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, olimpik yüzme havuzuna engelliler için asansör alınması talimatını verdi. Hizmete giren asansör sayesinde engellilerin de bugüne kadar yaşadıkları zorluk sona erdi. Havuza tekerlekli sandalye ile gelen bedensel engelli sporcular ve vatandaşlar, kendileri için girişe yapılan rampayı kullanarak, içeriye kolaylıkla giriyor. Ardından da görevlilerin yardımıyla havuz başında tekerlekli sandalyeden asansörün sehpasına alınıyor. Asansör havuzun kenarına getirilerek, sehpada oturan engelliler direkt olarak suya indiriliyor. Paralimpik eski Milli yüzücüsü ve engellilere yüzme eğitmenliği yapan Berk Kamanlı nezaretinde antrenman yapan ya da yüzmeyi öğrenen engelliler, aynı yöntemle sudan çıkarılıyor.<br>'BU KONUYLA İLGİLİ ASANSÖRLERİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'<br>Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Gelen lisanslı engelli sporcularımız ve diğer engelli vatandaşlarımızın olimpik havuzumuzdan faydalanması, spor yapması, yüzmesi için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu konuyla ilgili asansörlerin olduğunu öğrendik. Çanakkale'deki engelli vatandaşlarımızın havuza giriş ve çıkışlarını daha kolaylaştırmak adına bu asansörü aldık. Tüm engelli sporcularımız ve engelli vatandaşlarımız rahat bir şekilde havuza girip, antrenmanlarını yapıyorlar, yüzüyorlar. Bu sayede engelli sporcularımızın ve engelli vatandaşlarımızın olimpik yüzme havuzunu kullanmalarını sağlamış olduk" dedi.<br>'SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SPOR YAPMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'<br>Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit Burunlular ise, "Burası olimpik bir havuz. Engellerin buraya giriş, çıkışlarında sorunlar yaşanıyordu. Aziz müdürümüze, engelli sporcularımız ile engelli vatandaşlarımızın yüzme havuzuna girip çıkabilmeleri için bir asansör alınması gerektiğini söyledim. Asansör alımı yapıldı. Şu anda 45 engelli arkadaşımız havuza girip çıkarken asansörü kullanıyor. Bu sayede sorunsuz bir şekilde spor yapmalarını sağlayacağız. Daha önceden engelli sporcularımız ve engelli vatandaşlarımız havuza giremiyordu. Havuzun kıyısına oturup girmeye çalışıyorlardı. Ama bu süreçte ufak tefek yaralanmalar meydana geliyordu. Bu asansör engelli sporcularımızın ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde havuza girmesini sağlayacak. Bunlar bizim için önemli. Asansörün Çanakkale'ye kazandırması da mutluluk verici. Pandemi sürecinin daha da serbestleşmesiyle birlikte sporcularımıza bu asansör daha çok lazım olacak. Birkaç tane asansör ile zaman kaybetmeden sporcu arkadaşlarımız antrenmanlarını yapabilecekler" diye konuştu.<br>'ASANSÖR BÜYÜK KOLAYLIK OLDU'<br>Bedensel engelli Ahmet Aslan, "Daha önce şişme yelek ile havuza giriyordum. Burada hocalarım sayesinde yüzme konusunda özgüvenim arttı. Tek başıma rahat bir şekilde yüzüyorum. Asansör sayesinde rahat bir şekilde havuza giriyorum. Asansör yokken yardım alarak girebiliyordum. Asansör büyük kolaylık oldu. Asansöre biniyorum, suyun dibine kadar hocalarım götürüyor ve asansör ile yavaşça suyun içine bırakıyorlar. Kendimi suya bırakıp, serbest bir şekilde yüzüyorum" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ<br>2020-07-05 09:52:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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