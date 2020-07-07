Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar

DHA

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKALLE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy'de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı. Köyün girişine kadar yayılan yangında binlerce dekar ekili buğday tarlası hasar görürken, alevlerin bazı ahırlara ve evlere sıçraması nedeniyle köylüler yüksek bölgeler kaçtı. Kumköy'de ahırı alev alan Ümmühan Özen, "Alevler birden geldi ve ahırımızda 500 balya samanımız yandı. Hayvanlarımızı ve canımızı son anda kurtardık." dedi. Bu arada bazı köylülerin, yangın tehditi nedeniyle gece boyunca tarlalarını hasat etmeye başladıkları görüldü....

Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKALLE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy'de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı. Köyün girişine kadar yayılan yangında binlerce dekar ekili buğday tarlası hasar görürken, alevlerin bazı ahırlara ve evlere sıçraması nedeniyle köylüler yüksek bölgeler kaçtı. Kumköy'de ahırı alev alan Ümmühan Özen, "Alevler birden geldi ve ahırımızda 500 balya samanımız yandı. Hayvanlarımızı ve canımızı son anda kurtardık." dedi. Bu arada bazı köylülerin, yangın tehditi nedeniyle gece boyunca tarlalarını hasat etmeye başladıkları görüldü.<br>Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü'nde öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Havanın kararmasının ardından yangını söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Yangının yaklaştığı Kumköy'de rüzgarın da etkisiyle alevler tarla ve ahırlara sıçradı. Yangında can kaybı olmazken hasat edilmeyi bekleyen binlerce ekili buğday yanarak zarar gördü.<br>'AHIRIMIZ YANDI, CANIMIZ VE HAYVANLARIMIZI SON ANDA KURTARDIK'<br>Kumköyde yaşayan ve ahırı alev almasıyla canını ve hayvanlarını son anda kurtardığını söyleyen Ümmühan Özen, "Alevler köyüme birden geldi. Ahırımızın yandığını söylediler. Duman çok vardı, hayvanlarımızı yanan ahırımızdan çıkardık ve hemen köyün çıkışında yüksek yere geldik. Ahırda bulunan 500 samanımız yandı. Biz hayvanlarımızı çıkardık her şey yandı zaten." dedi.<br>'ARICILAR YA DA ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR'<br>Aynı köyde yaşayan Emine Kurt, yangının, bölgede arıcılık yapan vatandaşlardan kaynaklandığını ya da elektirik tellerindeki sürdürmeden çıktığı söylentisi olduğunu belirterek, "Evlerimiz boşaltıldı. Köy mezarlığına kadar alevler geldi. Evlerimzi boşalttık, herkes dışarıda bizim gibi. Yangının arıcılar ya da elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok büyük bir yangın." diye konuştu. Yangında ektiği buğday ve ağaçlarının tamamen yandığını söyleyen Emine Terek, ise geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.<br>'GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER'<br>Yangının gece de devam ettiği ve rüzgar nedeniyle dumanın etkili olduğu Kumköy ve Yolova köylerindeki vatandaşlar, Eceabat Kaymakamlığı tarafından otobüslerle Eceabat ilçesindeki öğrenci yurtlarına taşındı. Jandarma ekiplerinin tek tek evleri dolaşarak uyardığı köylülerden bazıları otobüslerle ilçe merkezindeki yurtlara giderken bazıları ise hayvanları bulunduğunu bu şekilde bırakamayacaklarını balerterek yüksek kesimlere çıkarak, geceyi burada geçirdi. Geceyi traktör römorkunda geçiren Ayten Çalışır, "Evimiz yangından dolayı hasar gördü ve bizde yangından kaçarak buraya geldik. Buğdaylarım yandı, kaçtık her şeyimizi bıraktık. Koronavirüs salgınından korktuğumuz için yurtlara gitmedik, geceyi dışarıda geçiriyoruz." dedi.<br>'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'<br>Geceyi dışarıda geçiren Kumköy sakinlerinden Hakkı Şinay da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek binlerce dekar ekili buğday arazilerinin yandığını söyledi. Yangını gördüğü gibi müdahale ettiğini ifade eden Şinay, "Ben kepçe operatörüyüm. Yangını gördüğüm gibi müdahale etmek için kepçem ile gittim ama çok rüzgar vardı. Müdahale edemedik. Bütün köyün ekili buğday arazisi biçilmemişti ve yangında yandı. Çok fazla tarla yandı. Zararımız büyük." diye konuştu.<br>Yangında 20'ye yakın yaşlı komşularını güvenli bölgeye taşıdığını söyleyen Simge Becerir de, "Dumanlar aniden köyü sardı ve bizden evlerimizi boşaltmamız istendi. Bende hemen aracımla yaşlı komşularımızı güvenli bölgeye taşıdım." ifadelerini kullandı.<br>GECE YANMAYAN TARLALAR HASAT EDİLDİ<br>Bu arada köylüler, alevlerden etkilenmeyen ancak yangın tehditi altında bulunan tarlalarındaki buğdayı gece boyunca hasat etmeye başladı. Bölgede biçerdöverler sabaha kadar aralıksız çalıştırılarak, köylüler ürünlerini alevlere teslim olmadan kurtarmaya çalıştı.<br>Yangın söndürme çalışmaları ise ekipler tarafından gece boyunca sürdürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Eceabat Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU<br>2020-07-07 01:51:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de orman yangını (4)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (4)
Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (3)
Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (1)
Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi ...
Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, çıkıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X