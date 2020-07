Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çanakkale'de 450 hektar alan etkilendi. Yangın kontrol altında. Soğutma birkaç gün devam edebilir"

Tarım ve Orman Bakarı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini bildirdi.

Gece boyunca söndürme çalışmalarını yerinde yöneten Bakan Pakdemirli sabah saatlerinde açıklama yaptı.

Yangına, 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz ve 510 personel ile müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Yerleşim yerleriyle ilgili risk ortadan kalktı. Sevindirici bir unsur can kaybı olmaması. Yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi bir miktar ağacımızı bir miktar yaban hayatının kaybolacağını varsaymamız gerekiyor. Bu sabah itibariyle 5.52'de güneş doğuyor. Biz hava araçlarıyla müdahaleye yarım saat daha erken başladık.Gece boyunca hummalı çalışma sürdürüldü. Bunun neticesinde hava araçlarıyla beraber bu çalışmanın neticelerini daha ileriye götürmek amacıyla müdahale sürdü. 50 ila 70 kilometre rüzgarla gün boyu mücadele ettik. Gece şartlar daha ileriye gider ama kuvvetli rüzgarı sahada hissettik. Gece boyunca malesef şartlar da dört dörtlük değildi. Geçen yıl bu yıl karşılaştırmalarına bakarsak çok daha fazla yangın var ama daha az yanan alanımız var. İstatistiksel olarak böyle devam eder" dedi.

Şu ana kadar 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kesin rakam tespitlerden sonra yangın tamamen söndürülünce yapılır. Kamuoyuna açıklama yaparız. Tarım arazilerinde de hasar var. Hasat edilen arazilerde bazi hasarlar var. Yer yer ekili dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görülüyor. Her zaman söylediğimiz tarım sigortaları kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında tarsim kapsamı var. Yaptırma oranı var. Malesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama çiftçimizi uyarmış olalım. Valilik de bir hasar tespiti yapacak. Bu köyler orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak maksadıyla belirli miktar fonu buraya tahsis edeceğiz.

Her defasında bunu söylüyoruz. Yüzde 90 yangınlar insan kaynaklı. Yangınlar çıkınca cansiperhane bununla ilgili mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir ağacın daha yanmaması gerekiyor. Vatandaşlarımıza çok daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelenin ilk unsuru erkenden müdahale edebilmektir. Biz 750 kule, insansız kule, insansız hava araçlarıyla ormanları gözetliyoruz. Vatandaşımızın her hangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli. Şu saat itibariyle buradaki yangınımız kontrol altında. Soğutma faaliyetleri sürdürülüyor. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçtik. Soğutma birkaç gün daha devam edebliir" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede kendi insansız hava araçları ve drone'ların yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının da yangın söndürme çalışmalarında tespit için kullanıldığını sözlerine ekledi.

