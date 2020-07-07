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İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman yangınları İHA'lar sayesinde büyümeden söndürülecek

İHA

Sınır ötesi operasyonlarda üstlendikleri görevleri büyük bir başarı ile yerine getirip tüm dünyanın parmak ile gösterdiği Türk İHA'ları bundan böyle orman yangınlarında da görev yapacak. İlk kez Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında görev alan İHA'lar gece ve gündüz verdikleri koordinatlar sayesinde yangının yer ekipleri tarafından büyümeden söndürülmesine yardımcı oldu.

İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman yangınları İHA'lar sayesinde büyümeden söndürülecek

Sınır ötesi operasyonlarda üstlendikleri görevleri büyük bir başarı ile yerine getirip tüm dünyanın parmak ile gösterdiği Türk İHA'ları bundan böyle orman yangınlarında da görev yapacak. İlk kez Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında görev alan İHA'lar gece ve gündüz verdikleri koordinatlar sayesinde yangının yer ekipleri tarafından büyümeden söndürülmesine yardımcı oldu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçe Ilgardere mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen orman yangını, bölgeye yakın olan Kumköy ve Yalova köyü sakinlerini tedirgin etmişti. Şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına almak kolay olmadı.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler aralıksız devam ederken, dün akşam saat 21.00 sıralarında hava kararınca helikopter ve yangın söndürme uçakları geri çekilmek zorunda kaldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde sabaha kadar çalışmaları yerinde takip etti. İHA’lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlandı.
Türkiye'nin sınır ötesi tüm harekatlarında kullandığı ve kazanılan zaferlerde büyük payı olan Türk İHA'ları sınır ötesi ve ülke sınırları içerisinde güvenliğin yanı sıra orman yangınlarında da görev almaya başladı. İlk kez Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında görev alan İHA'lar verdikleri koordinatlarla karabirliklerinin işlerini önemli ölçüde kolaylaştırdı.
Yangınla mücadeleye önemli bir katkı sunan İHA'lar gece ve gündüz belirledikleri koordinatları karabirliklerine aktarıyor. İHA'lar yangın çıkış noktasını önleyici tedbir anlamında yangına daha kısa surede müdahale imkanı ortaya koyuyor. Gönderdiği görüntü ve veriler ile koordinatlar kara ve hava ulaşım araçlarına lokasyon olarak gönderiliyor. Koordinatlar karabirliklerine aktarılıyor. Yangınla mücadelede önemli bir katkı sunuyor İHA'lar bu sene ilk kez Çanakkale'deki orman yangınında kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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