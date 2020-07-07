Gelibolu'da orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı, 450 hektar alan yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı, 450 hektar alan yandı

DHA

Burak GEZENMehmet YİRUNCihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 450 hektar orman alanının yanı sıra hasat edilen ve henüz edilmeyen tarım alanlarının da zarar gördüğünü açıkladı.   Gelibolu ilçesi Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00...

Gelibolu'da orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı, 450 hektar alan yandı

<br>Burak GEZENMehmet YİRUNCihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 450 hektar orman alanının yanı sıra hasat edilen ve henüz edilmeyen tarım alanlarının da zarar gördüğünü açıkladı.  <br>Gelibolu ilçesi Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gece boyunca sahada söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, basın açıklaması yaparak, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Pakdemirli, dün yangına ilk müdahalenin saat 15.00´te yapıldığını ancak doğu ve batı yönünde iki şerit halinde ilerleyen alevlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi <br>'BİR MİKTAR AĞACIMIZI VE YABAN HAYATINI KAYBETTİK'<br>Yangının ilk saatlerinde Kumköy ve Yalova köyündeki yerleşim yerleriyle ilgili risk unsurlarının ortaya çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, "İlerleyen saatlerde rüzgarın yönünün değişmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde bu riskler ortadan kalktı. Yangına 20 helikopter, 2 uçak, 118 arasöz, 20 dozer ve 510 personel ile müdahale edildi. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimizden itfaiye araçları müdahale etti. Sevindirici unsur, can kaybının olmaması. Ama yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabi bir miktar ağacımızı kaybettik. Bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Bu bölgede saat 05.52´de güneş doğuyor ancak biz 05.15´te hava araçları ile müdahaleye başladık. Yani yarım saat daha erken hava araçları ile müdahaleye başladık. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü. Gün boyu 50 ile 60 kilometre arası bir rüzgarla mücadele ettik. Normalde geceleri de meteorolojik şartlar daha iyiye gider ama gece boyunca da sahadaydık ve kuvvetli rüzgarı hep birlikte hissettik" dedi.<br>'450 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'<br>Geçen sene ve bu yıl kıyaslaması yaptıklarında, bu sene çok daha fazla yangın çıkmasına rağmen çok daha az yanan alan olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:<br>"İnşallah böyle gider. İnşallah bu yangınımız son olsun, diyelim. Şu ana kadar yaklaşık 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır. Ağaçların haricinde tarım arazilerinde de hasarların olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak hasat edilen arazilerde bazı hasalarımız oldu. Yer yer ekili ve dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görünüyor. TARSİM kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Ama bölgede yüzde 10 ile yüzde 20 arasında TARSİM kapsamı var. Maalesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama tekrar özellikle çiftçimizi, üreticimizi TARSİM konusunda uyarmış olalım. Valilik de hasar tespit yapacak, Cumhurbaşkanlığı'na bildirilir. Bu konu ile ilgili de yapılması gereken herhangi bir şey varsa devlet bu konuda gereğini yapar. Ama bu köylerimiz orman köyleri olduğu için orman köyleri kapsamında da orman teşkilatımız tarafından da köylülerimizin tarımsal hasarlarını bir nebzede olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi maksadıyla da belli bir miktarda fonu köylülerimize tahsis edeceğiz."<br>'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR'<br>Yangınların yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu belirten Pakdemirli, "Yangın hiç çıkmasa en güzeli budur. Çıkınca tabi biz teşkilatımızla cansiperane mücadele ediyoruz. Ama bir ağacın dahi yanmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan çok daha hassasiyetli davranmalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelenin ilk unsuru, erken müdahale etmektir. 750 insanlı kule, 100 kadar insansız kule ve İHA'larla yangınları gözetliyoruz. Bu yıl İHA'lar da göreve başladı. Ama vatandaşlarımızın herhangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli. Bu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Ben bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir. Soğutma faaliyetleri de birkaç gün sürebilir. Ama kontrol altında dediğimizden itibaren o ateş artık çepeçevre çevrelenmiştir. Yer yer tütmelerde olacaktır. Müdahalelerimiz devam edecektir. Bunların hepsi normaldir. Çok olağanüstü şeyler olmadığı takdirde risklerin yüzde 99´unu ortadan kaldırdık. İlerleyen saatlerde hava koşullarında da çok bir değişiklik beklemiyoruz. Bu yangınımız son olsun" diye konuştu.<br>'DRONLARI DA DENEDİK'<br>"En büyük avantajımız insan kaynağımız" diyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: <br>"Her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. İnsan kaynağı olarak da burada 180 yıllık bir teşkilat var. İnsan kaynağı ama artı makine, teçhizat, ekipman. Bunda da her gün daha iyisini arıyoruz. Daha yeni teknoloji ne varsa onun peşinde koşuyoruz. Bunun sebebi şu; bir ağaç daha az yansın. Dün gece dronları da denedik. Dronları yukarı gönderdikten sonra özellikle termal noktalar, ısı odaklarının olduğu koordinatları tespit ederek yer ekiplerini oraya sevk ettik. Bu, geçen yıl İzmir yangınında emniyetin helikopteri hariç gece koordinasyonu sağladığımız ve insanlı veya insansız hava aracı kullandığımız ilk durumdur. Bir yandan silahlı kuvvetlerimizin İHA'larından da görüntülerimiz geldi. Tüm bu teknolojileri birleştirerek en iyi kararları almaya ve çözüm üretmeye çalışıyoruz." DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Eceabat <br>2020-07-07 11:28:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman yangınları İHA'lar sayesinde büyümeden söndürülecek
YEREL HABERLER İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman ...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çanakkale'de 450 hektar alan etkilendi. Yangın kontrol altında. Soğutma birkaç gün devam edebilir"
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çanakkale'de ...
Orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi
YEREL HABERLER Orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi
Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (6)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (6)
Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu
Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı Gelibolu'daki küle dönen araziler havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yangının boyutu gün ağırınca ortaya ...
Havanın aydınlanmasıyla bir helikopter indi bir helikopter kalktı Gelibolu’da hava aydınlandı, helikopterler yeniden yangına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Havanın aydınlanmasıyla bir helikopter indi bir ...
Yangın söndürme çalışmalarında İHA ve termal dronelardan faydalanılıyor Gelibolu’da yangın söndürme çalışmaları cansiparane bir şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Yangın söndürme çalışmalarında İHA ve termal ...
Çanakkale'de orman yangını (5)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (5)
Çanakkale Kumköylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tutuyor Tarlaları yanan köylü: “Evlerimiz için sabaha kadar nöbet tutacağız”
YEREL HABERLER Çanakkale Kumköylüler evleri için sabah ışıklarına ...
Çanakkale’deki söndürme çalışmaları gece boyu devam ediyor Bakan Pakdemirli: “Gece söndürülmüş olsa da sabah yine havadan müdahalemiz olacaktır”
YEREL HABERLER Çanakkale’deki söndürme çalışmaları gece boyu devam ...
Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son anda kurtardılar
YEREL HABERLER Çanakkale'deki yangında canlarını ve hayvanlarını son ...
Çanakkale'de orman yangını (4)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (4)
Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (3)
Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (1)
Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi ...
Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, çıkıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X